ناقش الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، خطة استعدادات المحافظة والإجراءات العملية الجاري تنفيذها لاستقبال أعياد رأس السنة الميلادية، وعيد الميلاد المجيد على مستوى المديريات والمدن والمراكز بالمحافظة، للتأكد من رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات الخدمية بنطاق المحافظة، مؤكدا أنه جرى التنسيق الكامل مع مديرية الأمن وأجهزتها وإداراتها النوعية للاطمئنان على الخطة التي تم وضعها بهذه المناسبة ومراجعة الخدمات المعنية لتأمين الكنائس.

وكلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بتكثيف أعمال النظافة بالمناطق المحيطة بالكنائس والحدائق العامة والميادين الرئيسية، وإزالة كل الإشغالات التي تعيق حركة المواطنين، مع ضرورة استمرار التواصل بين غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام وغرف العمليات الفرعية بجميع المراكز والمدن والمديريات الخدمية على مدار الساعة لتلقى أية شكاوى أو بلاغات من المواطنين والعمل على حلها فوراً.

كما وجه المحافظ مسؤولي الصحة والكهرباء بمراجعة خطة الطوارئ، مشددا على اتخاذ الإجراءات والاستعدادات اللازمة مع توفير الأطباء ومراجعة النوبتجيات للأطقم الطبية خلال فترة الاحتفالات بأعياد الميلاد المجيد، مع رفع درجة الاستعداد وتوفير مولدات بديلة في حالة انقطاع التيار الكهربائي للحفاظ على استمرار الخدمة بالأقسام الحيوية والكنائس.