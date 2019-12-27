هشام عباس: ندمت لرفضي أداء دور السقا في "صعيدي بالجامعة الأمريكية"

قال المطرب هشام عباس، إنه كان سيقوم بأداء الفنان أحمد السقا في فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية، ولكنه رفض في اللحظات الأخيرة، مضيفًا :" اتبترت على النعمة، وقلت مش عاوز في أول فيلم ليا أطلع أغني في كباريه، بس بعد نجاح الفيلم ندمت ندم الإبل".

وأضاف "عباس"، خلال حواره في برنامج "معكم"، الذي يُعرض على شاشة "CBC"، مع الإعلامية منى الشاذلي، أن دور السقا عُرض عليه وقرأ السيناريو بالكامل، ولكنه رفض كونه يريد تجسيد شخصية أخرى.

وقام المطرب بغناء أغنية أحمد السقا في فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، "ولا بنخاف"، وجاءت بعض كلماتها "ولا بنخاف من الدنيا بحالها لو عايزين الشمس نطولها .. نمسك نجم السماء بإيدينا والدنيا إن مالت نعدلها".