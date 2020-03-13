الجزائر تعلن اكتشاف إصابة جديدة بكورونا لعائد من فرنسا

أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الجزائرية مساء اليوم الجمعة، اكتشاف حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليبلغ بذلك إجمالي عدد الإصابات المؤكدة 27 حالة، من بينها حالتا وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة، في بيان، إن الحالة الجديدة لرجل يبلغ من العمر 36 عاما، عاد من فرنسا، مشيرة إلى أن 12 مريضا غادروا الحجر الصحي بعد التأكد من شفائهم، مؤكدة أن التحقيق الوبائي ما زال مستمرا لمعرفة وتحديد هوية كل الأشخاص الذين كانوا على اتصال بالمصابين، كما يبقى نظام اليقظة والتأهب الذي أقرته الوزارة ساري المفعول، والفرق الطبية على أقصى درجات التأهب.

وطالبت الوزارة، المواطنين الجزائريين المضطرين للسفر إلى الدول التي تشهد انتشارا لفيروس كورونا أن يؤجلوا رحلاتهم وأن يؤجل الرعايا الجزائريين المتواجدين في هذه الدول زياراتهم العائلية للجزائر إلا للضرورة القصوى.