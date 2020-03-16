أديب للمصريين: ليه تتزاحموا وتجيبوا 40 علبة تونة.. هو إحنا في حرب؟

أعرب الإعلامي عمرو أديب، عن غضبه الشديد من الزحام في السلاسل التجارية من قبل المواطنين وفي السوبر ماركات، حيث قام البعض بتخزين السلع، "ليه الاستهلاك للقدرات والإمكانيات والمخزون ده، فيه ناس راحت جابت 40 علبة تونة، ليه يا جدعان 40 علبة تونة، هو احنا في حرب".

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، على شاشة "MBC مصر": "هل احنا عاوزين نوصل البلد لحاجة إحنا في غنى عنها دلوقتي، انتوا طلبتوا أجازة من الدولة عشان بتقولوا خايفين على عيالكم وكده ولازم يقعدوا في البيت، هي بقى دي القعدة في البيت، كل واحد واحدة يخرجوا ويشدوا معاهم الواد الصغير على المول، كان بقى يروح المدرسة أحسن".

وتابع: "هذه البلد قد حباها الله بمخزون استراتيجي من المستورد 3 شهور ومن المحلي 5 شهور، انتوا عاوزين تخلصوهم في شهر، هذا مرهق وغير صحي، اللي بتعملوه غلط، ده بيزود الإصابة بفيروس كورونا، انتوا بتزقوا للسكة دي".