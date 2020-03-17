نائب المفوضية الأوروبية وضع نفسه قيد الحجر الصحي حتى 20 مارس الجاري

أعلنت المفوضية الأوروبية، الإثنين، أن نائب رئيستها فرانس تيمرمانس، قرر وضع نفسه قيد الحجر الصحي، حتى 20 مارس الجاري، في إجراء وقائي ضد فيروس "كورونا" المستجد.

وأوضح المتحدث باسم المفوضية إيريك مامير، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية، أن "نائب رئيس المفوضية سيعمل من منزله"، مشيرًا إلى أنه يتمتع بصحة جيدة.

وأضاف مامير أن "نائب رئيس المفوضية اتخذ القرار عقب لقائه مطلع الشهر الجاري مع وزيرة الدولة الفرنسية لشؤون البيئة برين بوارسون، والتي أعلن أنها مصابة بفيروس كورونا".

وقرر تيمرمانس وضع نفسه قيد الحجر الصحي في إجراء وقائي، وقال: "أنا أتمتع بصحة جيدة".

ولم يقم أي مفوض أوروبي آخر باتخاذ إجراء مماثل رغم أن المسؤول الأوروبي تواصل مع بعضهم بعد لقائه بالمسؤولة الفرنسية.