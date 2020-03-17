بعد اتهامات بالتزوير.. لجنة انتخابات "المحامين" تتسلم أحراز الإسكندرية

تسلمت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين أحراز لجنة انتخابات استئناف الإسكندرية في الساعات الأولى من صباح اليوم، رغم وصول الأتوبيس الذي نقل الأحراز منذ أكثر من ساعة، حيث نشبت مشادات بزعم عدم وجود عضو نيابة مع الأحراز.

وتجمهر العشرات من أنصار المرشحين على منصب النقيب كل من سامح عاشور، النقيب الحالي، ورجائي عطية، وهتف أنصار عاشور "النقيب هو النقيب" ورد عليهم أنصار رجائي "إسكندرية قالت عطية" و"الليلة دي عيد عندنا نقيب جديد" ثم هتف الحضور "إيد واحدة".

ونجحت قوات الأمن في السيطرة على المشادات التي نشبت وطوقت قوات الأمن المركزي مقر النقابة والأتوبيس الذي كان يحمل أحراز أصوات الإسكندرية، حتى انتقل المستشار أحمد أبو دقة، رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات إلى الأتوبيس في شارع عبدالخالق ثروت لتفقد الأحراز قبل أن ينقلها عدد من العمال إلى غرفة اللجنة بمقر النقابة لفحصها وفرزها.

وتسلمت اللجنة أحراز جميع اللجان ولا يتبقى سوى لجنة أسوان التي من المقرر أن تصل صباحا بحسب مصادر مطلعة.

وتقدم عدد من المرشحين في انتخابات النقابة العامة للمحامين، ببلاغات واعتراضات للجنة المشرفة على العملية الانتخابية للمطالبة بالتحفظ على أوراق وأحراز لجنة انتخابات دائرة استئناف الإسكندرية وذلك عقب وصول الأحراز لمقر النقابة منذ قليل.

وتجمهر عدد من المحامين، مؤكدين أن هناك تلاعبا في أوراق العملية الانتخابية بالإسكندرية من حيث عدد الحضور وعدد أوراق بطاقات إبداء الرأى أعضاء وقطاع عام ونقيب لا سيما وأنه الأحراز حضرت دون أن يرافقها عضو نيابة وموظف نيابة بحسب زعمهم.

وجاء في البلاغات وصول أحراز بغير تحريز وبغير ختم للجنة الفرعية، مشيرا إلى أن هذا التلاعب أو التغيير يشمل حوالى 10 آلاف صوت للاعضاء و النقيب و القطاع العام ، وعدم وجود مظاهر عدم تحريز أو تحريز وعدم وضع الختم أو وجود شكل التحرير سليم بالإضافة إلى التناقض العددى ما بين بطاقات إبداء الرأى وبين عدد الأصوات الصحيحة والباطلة لكل المرشحين وعدم تطابق عدد أوراق بطاقات إبداء الرأى مع عدم الحضور والفرز إضافة إلى التلاعب فى محضر الأعمال وعدم وجوده.