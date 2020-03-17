بالمستندات.. نتيجة انتخابات "المحامين" بالجيزة: رجائي عطية يكتسح عاشور

حصلت "الوطن" على صورة النتيجة الكاملة من محضر فرز أصوات اللجنة العامة لمحكمة أكتوبر "فرعية جنوب الجيزة" بانتخابات نقابة المحامين والتي أسفرت عن حصول رجائي عطية، المرشح على منصب النقيب، على 1256 صوتا، مقابل 453 صوتا فقط لسامح عاشور، النقيب الحالي والمرشح لذات المنصب، بفارق 803 أصوات لصالح عطية.

وكانت حملة رجائي عطية قد أعلنت حصوله في فرعية شمال الجيزة على 1460 صوتا مقابل 460 صوتا لعاشور، ليصل إجمالي الفارق في فرعيتي شمال وجنوب الجيزة إلى 1803 أصوات لصالح عطية.

وتشرف اللجنة العامة بمحكمة أكتوبر على 36 لجنة فرعية تمتد من جنوب الجيزة وتشمل الصف العياط الحوامدية والبدرشين الى بولاق الدكرور ومدينة أكتوبر، كما يبلغ من لهم حق التصويت 18 ألفا و109 ناخبين.

وتنتظر اللجنة القضائية العليا نتائج باقي اللجان العامة، خاصة أسوان لإعلان النتيجة رسميا على مقعد النقيب ومقاعد مجلس النقابة وسط توقعات بإعلانها ظهر اليوم، وكانت آخر لجنة تسلمت أحرازها هي محكمة استئناف الإسكندرية والتي وصلت في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وشهدت انتخابات نقابة المحامين منافسة بين 18 مرشحا على منصب نقيب المحامين، أبرزهم سامح عاشور ورجائي عطية، فيما تنافس على عضوية المجلس 194 مرشحا ليختار المحامون 28 عضوا للمجلس من بينهم، 25 ممثلين لمحاكم الاستئناف و3 إدارات قانونية.

وفيما يلي صورة من محضر فرز النتيجة الكاملة للجنة العامة بمحكمة أكتوبر: