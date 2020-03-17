فرقتهم الانتخابات وجمعهم كورونا.. أنصار عاشور وعطية يناقشون خطر الفيروس

على الرغم من المشادات الكثيرة التي نشبت بينهما منذ بدء فرز أصوات انتخابات المحامين، والتي وصلت في أكثر من مرة لاستدعاء الشرطة، إلا أن الحديث عن فيروس كورونا جمع أنصار أبرز مرشحين على منصب نقيب المحامين، سامح عاشور ورجائي عطية.

وشهدت أروقة نقابة المحامين هدوءا نسبيا بعد التجمهر والهتافات من أنصار كلا المرشحين، خاصة بعد وصول أحراز لجنة استئناف الإسكندرية والتي طالتها اتهامات بالتزوير.

وتجمع بعض المرشحين لعضوية مجلس النقابة وعدد من أنصار كلا من سامح عاشور، النقيب الحالي والمرشح لمنصب النقيب، ورجائي عطية، المرشح لمنصب النقيب، في بهو النقابة وتركوا الحديث عن الانتخابات وتطرقوا إلى خطورة فيرس كورونا الذي اجتاح عدد كبير من دول العالم.

وأثناء حديث الحضور مر أحد قيادات الأمن المكلفين بتأمين النقابة لحين إعلان النتيجة وطلب منهم أن يجلسوا في الهواء الطلق لمنع الإصابة بفيروس كورونا ولمنع الازدحام، فرد أحدهم مداعبا "هو إحنا لسه هيجيلنا كورونا" فضحك الحضور.

وتقدم عدد من المرشحين ببلاغات واعتراضات للجنة المشرفة على العملية الانتخابية للمطالبة بالتحفظ على أوراق وإحراز لجنة انتخابات دائرة استئناف الإسكندرية وذلك عقب وصول الأحراز لمقر النقابة.

وتجمهر عدد من المحامين، مؤكدين أن هناك تلاعبا في أوراق العملية الانتخابية بالإسكندرية من حيث عدد الحضور وعدد أوراق بطاقات إبداء الرأي أعضاء وقطاع عام ونقيب لا سيما وأنه الأحراز حضرت دون أن يرافقها عضو نيابة وموظف نيابة بحسب زعمهم.

وجاء في البلاغات وصول أحراز بغير تحريز وبغير ختم للجنة الفرعية، مشيرا إلى أن هذا التلاعب أو التغيير يشمل حوالي 10 آلاف صوت للأعضاء والنقيب والقطاع العام، وعدم وجود ووجود مظاهر عدم تحريز أو تحريز وعدم وضع الختم أو وجود شكل التحرير سليم، بالإضافة إلى التناقض العددي ما بين بطاقات إبداء الرأى وبين عدد الأصوات الصحيحة والباطلة لكافة المرشحين وعدم تطابق عدد أوراق بطاقات إبداء الرأي مع عدم الحضور والفرز.

وأعلنت حملة رجائي عطية فوزه بمنصب النقيب، بينما أكد المركز الإعلامي للنقابة عدم ظهور أي نتائج رسمية وأن اللجنة تواصل تلقي أحراز لجان النقابات الفرعية.