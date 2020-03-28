أديب: "الأسبوعين الجايين مهمين يا تحصل قفزة في عدد المصابين بكورونا إما الأزمة تمر بسلام"

ناشد الإعلامي عمرو أديب المواطنين، اتباع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة المصرية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، مطالبا بوقف كل الحركة في الشوارع المصرية.

وقال أديب خلال حلقة من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر": "في بريطانيا يتحدثون عن تسونامي في المستشفيات، وفي فرنسا كذلك، كما أن عدد المصابين بالفيروس في أمريكا زاد عن الصين، وهذا الأمر لا يصلح أن يستمر".

وتابع: "إحنا مش هنستحمل الكلام ده، الدول وصلت للكلام ده وإحنا مش بدعة بين الدول، وساعتها الناس مش هتخرج من بيوتها إلا لشراء الأكل أو الدواء". مشيرا غلى أنه بحلول الساعة الخامسة مساءً يجب أن لا يكون هناك حركة، "العالم كله يتحدث عن وجوب وقف كل شيء".

وأردف: "الأسبوعين الجايين مهمين، يا إما تحصل قفزة في عدد المصابين بكورونا في مصر أو نعديها، لكن هنعديها إزاي والناس كده مش بتستجيب للإجراءات الحكومية لمواجهة الفيروس".