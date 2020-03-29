"شباب الخير".. حملة توعية للوقاية من فيروس كورونا بالقليوبية

أطلق مجموعة من أهالي قرية منشأة العمار بمركز طوخ بالقليوبية، حملة تحت عنوان "شباب الخير"، للتوعية والوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".

تقوم فعاليات الحملة، على نشر كافة سبل الوقاية من المرض، والطريقة المثالية لحماية النفس والآخرين، من خطر الإصابة، من خلال منشورات توعية، جرى نشرها في كل أنحاء القرية، وذلك لمنع انتشار الفيروس.

ونشرت الحملة، دليل إرشادات للوقاية، قائما على تعليمات منظمة الصحة العالمية، التي تمثلت في تجنب السلام المباشر، وغسل اليدين جيدًا لمدة 20 ثانية، وعدم التواجد بالأماكن المزدحمة، واستخدام المناديل عند السعال، بالإضافة إلى زيارة أقرب مستشفى للحميات، عند استشعار الحاجة لذلك، أو التواصل على الأرقام 105، و15335.

قالت دكتورة اعتماد عبدالسلام مدرس مساعد أمراض الصدر بطب بنها، وإحدى المشاركات بالحملة، يجب الالتزام بالتعليمات الخاصة بالوقاية والسلامة، التي تصدر عن الجهات المسؤولة، من أجل الحفاظ على صحة الجميع.

أضاف المهندس محمد السيد عبد الرب عضو المبادرة، أنه كان لابد من وجود توعيه بالقريه، في منازل الناس، خاصة الناس الأقل تواصلا بالتكنولوجيا، وتوعية الاطفال بعدم الخروج من منازلهم، وأننا حرصنا فى التواصل بين الناس، على مسافات بعيدة، حفاظا على سلامة الجميع.

كما قال عبدالرحمن أنور عضو المبادرة، إننا سنسعى جاهدين، لعمل ما فى وسعنا لسرعة التخلص من فيروس كورونا المستجد، ونتمنى من الجميع، الالتزام خلال هذة الفترة، وعدم الخروج من منازلهم.

وأضاف الشيخ فضل عبدالحي، مشرف بالحملة، أن هذه الحملة أظهرت مدى حرص الناس والتزامهم، وأن مثل هذه الحملات، تعبر عن دور مهم فى المشاركة المجتمعية.

تأتي الحملة، في إطار توجيهات محافظة القليوبية، بالالتزام بتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، للوقاية من فيروس كرورنا، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشاره، والجلوس في المنازل قدر المستطاع.