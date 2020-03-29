الصحة تنفي إطلاق حملة قومية لكشف كورونا: التحليل لمن تظهر عليه أعراض

أكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن الدولة توفر الرعاية الصحية لكل المصابين بفيروس كورونا، دون النظر لقدرته المادية.

وقال مجاهد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، إن الخدمة متوفرة لكل فئات المجتمع، ولا يوجد فيها أي تمييز، مشددًا على أن الأمر ليس عشوائيًا، ولكنه يخضع للبرتوكول وإرشادات منظمة الصحة العالمية، وأن التحاليل لا يتم إجرائها إلا لمن تظهر عليه الأعراض، وأن من يخالط حالات مصابة، يخضع للعزل المنزلي.

ونفى مجاهد، نية الدولة باجراء حملات قومية للكشف عن مصابي فيروس كورونا، مشددا على أن الدولة لن تجري تحاليل pcr لفيروس كورونا، إلا لمن تظهر عليه الأعراض.

وأوضح مجاهد، أن بتتبع اصابات الفيروس، يكتشفوا انتقال للعدوى في بعض المناطق، فيعزلوا المناطق، حتى لا يتنتقل الفيروس للمنطقة كلها، ويرفعوا الوعي لدى المواطنين، وإرشادهم بمساعدة وزارة الصحة، ووزارة الداخلية، التي تشرف على عملية العزل.