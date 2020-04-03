وزيرة التجارة: اكتشاف حالات مصابة بفيروس كورونا في بعض المصانع

أكدت الدكتور نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، اكتشاف حالات مصابة بفيروس كورونا في بعض المصانع، واتخاذ الإجراءات اللازمة، سواء منح إجازة للعاملين الموجودين في المصنع، وتعقيم المصنع ورصد المخالطين للحالة المصابة، ويجرى اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وأضافت جامع، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة قناة "EXTRA NEWS"، الذي تقدمه الإعلامية خلود زهران، أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا المستجد، موضحة أنه عند تطبيق قرار حظر التجول تلقت الوزارة الكثير من المطالبات من أصحاب المصالح بالعمل وردية ثالثة لمجابهة زيادة طلبات الإنتاج وهذا يعتبر شيئا إيجابيا جدا.

وأشارت إلى أنه جرى التنسيق مع وزارة الداخلية لإعطائهم تصريح العمل في أوقات الحظر، مؤكدة أن هذا الإجراء ينطبق على كل شاحنات البضاعة ومستلزمات الإنتاج سواء داخليا أو الموانئ.

وأكدت أنه جرى التشديد على أصحاب المصانع بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والصحية حفاظًا على صحة العامل، مشيرة إلى أنه عند ظهور حالة أو اشتباه حالة داخل أحد المصانع تتخذ كل الإجراءات اللازمة التي عممتها وزارة الصحة، متابعة: "يهمنا العملية الإنتاجية وصحة العمال بشكل عام".