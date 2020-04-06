اكتشاف إصابة مريضة بكورونا بـ"مبرة مصر القديمة" وعزل 26 من المخالطين

قالت الإعلامية إيمان الحصري، إنها تلقت رسالة فحواها أن مستشفى مبرة مصر القديمة اكتشف به حالة مصابة بفيروس كورونا إيجابية لمُسنة كانت بالعناية المركزة، وعندما طلب فريق التمريض من مدير المستشفى عمل مسح طبي لـ 3 ممرضات خالطوا الحالة رفض، وذلك خلال تقديمها برنامج "مساء DMC"، على شاشة "DMC".

وأضافت "الحصري"، أنه ورد في الرسالة أن مدير المستشفى احتجز 52 فردا بالمستشفى لحين ظهور أعراض وهذا ما قد يُسبب كارثة مثلما حدث في معهد القومي للأورام، فيما علقت الإعلامية: "مينفعش كل رسالة تيجي أعرضها وخاصة في التوقيت ده غير لما أتأكد منها"، لذلك أرسلت تلك الرسالة لمسؤول محترم ورد عليها بإجابة الآن.

وتابعت :" المسؤول قال تم عمل تقصي للمخالطين للحالة وأظهر التقصي اختلاط 26 شخصا من الأطباء والممرضين والعاملين بالحالة وتم عمل عزل ذاتي بالمستشفى لهم وسيتم إجراء تحليل لهم طبقا للبرتوكول التشخصي".