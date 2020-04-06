"التعليم" تعلن منهج طلاب الثانوية المتفوقين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، عن مخرجات التعلم التي يؤدي طلاب الصف الثالث الثانوي لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا "STEM" الامتحانات فيها، حتى موعد تعليق الدراسة 15 مارس 2020 بسبب الجائحة المرتبطة بانتشار فيروس كورونا.

كما أبرزت وزارة التعليم، تحديد مخرجات التعلم لاختبار المفاهيم (TOC) واختبار استعداد القبول بالجامعات (URT) بناءً على ما تم دراسته حتى 15 مارس 2020 وأيضًا بالنسبة للمفاهيم المتضمنة في مخرجات التعلم التي تم دراستها في الصفين الأول والثاني الثانوي (Inventory) ذات الارتباط الوثيق بمخرجات التعلم التي تم إقرارها حتى 15 مارس 2020.

ومن المقرر، أنَّ يجرى نشر المخرجات من خلال وحدة مدارس المتفوقين وعلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

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