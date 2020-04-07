أديب يستنكر الزحام أمام البنوك ومكاتب البريد: بتتحدوا كورونا مثلا؟

استنكر الإعلامي عمرو أديب، زحام وتكدس المواطنين أمام البنوك للحصول على منحة الـ500 جنيه، التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي للعمالة غير المنتظمة، رغم أن توقيت صرفها لم يأتي بعد، "متفهم جدا إن الناس نزلت عشان عاوزه فلوس، بس لية الازدحام يعني.. أنتم بتتحدوا الطبيعة يعني وبتتحدوا فيروس كورونا ؟!".

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "mbc مصر"، أنه يجب على المواطنين الوقوف في طوابير ومراعاة عدم الازدحام، واستنكر تلك الأأفعال قائلا: "وعاوزيني مطلعش أقول إني خايف الإصابات تبقى بعد كده 400 و500 في اليوم الواحد؟"، موضحًا أنه ليس ضد المواطنين الراغبين في الحصول على أموالهم، ولكن يجب على كل شخص أخذ كافة الاحتياطات اللازمة لوقاية نفسه.

وتساءل الإعلامي: "لية الازدحام في البريد والبنوك والقطارات، يعني إيه الصعب لما القطار لما يقف نستنى الناس اللي تنزل وبعدين نطلع، الاختراع ده صعب في إية؟، إحنا البلد الوحيدة في العالم الي بتطلع القطار وتنزل في نفس الوقت، أنا ركبت القطار في موسكو ولندن ونيويورك وركبت في فرنسا، مفيش كده أبدا".