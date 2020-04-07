أب يكشف التفاصيل الكاملة لشفاء أسرة مصرية من كورونا: أشكر الجيش الأبيض

وجه محمد عبدالفتاح، رب أسرة متعافية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في أسوان، الشكر والتقدير لكل الأطقم الطبية "الجيش المصري الأبيض"، الذين يقفون في الصفوف الأمامية لمجابهة فيروس كورونا.

وأوضح أنه وأسرته تناولوا العلاج في مراحل متقدمة من الإصابة، وقال: "لمست بالمستشفى تناغما وفريقا طبيا متكاملا قام بعمله على أكمل وجه"، ذكر أنه كان يتعاطى جرعتين يوميا من العلاج إضافة لتحليل دم كل ثلاثة أيام، وأشعة مقطعية، وعمل المسحات ثلاثة مرات، إلى أن جرى شفاءهم بالكامل.

أما عن تفاصيل إصابته، أوضح أنه عاد من عمل خارج مصر، يوم 31 فبراير، وشعر بأعراض أنفلونزا عادية متمثلة في صداع وكحة يوم 15 مارس.

وأضاف "عبد الفتاح"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "mbc مصر"، أنه تناول مضادات حيوية وأدوية إنفلونزا ، ولكنه بدأ يشعر بشرخ في الصدر، ثم بعد ذلك ضيق في التنفس والتهابات بالصدر، ثم توجه فورا إلى مستشفى الهلال وأخبرهم بتوقيت عودته من خارج البلاد.

وأشار رب الأسرة المتعافية، إلى أنه صارح الطبيب بأنه يّشك بإصابته بفيروس كورونا، فحوله الطبيب على الفور لمستشفى الصدر وفور إجراء الأشعة والتحاليل الخاصة بالفيروس أدركوا أنه مصاب بفيروس كورونا وظهرت نتائجه إيجابية للفيروس، فجرى على الفور حجره في مستشفى الصدر إلى أن حُول إلى العزل الصحي بمستشفى "الصداقة الجديدة" بأسوان.

وأكد أنه بإجراء الكشف الطبي على المخالطين له من الأسرة: كريم 9 سنوات، وفريدة 6 سنوات والطفلة سيلين 3 سنوات، وكذلك زوجته، جاءت نتائج تحليلهم بالكامل "إيجابية" للفيروس، موضحا أن الأطقم الطبية عالجت أسرته بالكامل رغم أن الأعراض لم تظهر عليهم كاملة، مثلما حدث مع حالته، حيث ظهرت عليه الأعراض كاملة.