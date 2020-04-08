على الطريقة الصينية.. أجهزة تعقيم الجسد مبادرة "زاد" لمواجهة كورونا

انتشار فيروس كورونا المستجد، وإصابة المئات، مع اختفاء أدوات ومواد التعقيم وارتفاع أسعار الموجود منها، وعدم ضمان جودتها أو فاعليتها، أمور كانت الدافع وراء تفكير مختلف، لجأت له مؤسسة زاد للتنمية الاجتماعية، بوضع أجهزة لتعقيم الجسم في شوارع محافظة الدقهلية، تشبه تلك التي استخدمتها الصين في مدينة ووهان.

بدأت الفكرة بتعقيم ورش شوارع مدينة مين غمر من المؤسسة، في منتصف شهر مارس الماضي، حيث أطلقت المؤسسة مبادرة شبابية، استهدفت تعقيم المحلات والمساجد والأماكن العامة، ووسائل النقل داخل المدينة، وتغطية مساحات واسعة منها، بمواد الرش والتعقيم، حسب حديث عبدالرحمن رياض نعيم، المدير التنفيذي للمؤسسة لـ"الوطن".

رياض: نستخدم مواد تعقيم آمنة وصديقة للبيئة

مع بداية تطبيق حظر التجوال الجزئي، اتجه تفكير المؤسسة نحو طريقة أخرى للتعقيم، حيث خططت لإنتاج وتجهيز جهاز تعقيم للجسد، ووضعه في الأماكن العامة المزدحمة، لتوفير بيئة آمنة وإجراءات وقائية وتدابير احترازية، للحد من انتقال عدوى فيروس كورونا.

ووفقًا لمديرها التنفيذي، اتجهت المؤسسة لتوقيع بروتوكول مع إحدى الشركات الخاصة لتصميم الجهاز وتصنيعه لوضعه في الأماكن العامة، بمدينة ميت غمر، وذلك بشكل مجاني تمامًا أمام الجمهور، ليبدأ بالفعل العمل على الأجهزة يوم 3 مارس الماضي.

أسبوع واحد استغرقته عملية إنتاج الأجهزة، لتصبح المرحلة الأولى من المبادرة جاهزة، حيث جرى بالفعل 5 أجهزة وتم وضعهم في شوارع ميت غمر، يستخدم فيهم مواد تعقيم آمنة وفعالة وصديقة للبيئة، مع الاستعداد للمرحلتين الثانية والثالثة، والمقرر لهما استهداف العاصمة، وباقي محافظات مصر.