الإبراشي: تعلمنا دروسا كثيرة من جائحة كورونا.. "كل محنة بداخلها منح"

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالأمس، في المؤتمر الصحفي بشأن إجراءات الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" حملت رسائل طمأنة وتحذير، ويجب على المواطنين مراعاة إجراءات الوقائية والابتعاد عن التجمعات واتباع كل ما يصدر عن وزارة الصحة فيما يخص ذلك.

وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة مساء"، على شاشة "التليفزيون المصري"، أن التناغم والتنسيق المتواصل والمستمر بين مؤسسات الدولة في مواجهة الفيروس القاتل، تلقى على عاتق المواطنين مسؤولية المشاركة من أجل تجاوز الأزمة، كما أن كل محنة بداخلها الكثير من المنح، ولعل الدروس الكثيرة التي تعلمناها من جائحة فيروس كورونا دليل على ذلك.

وأشار الإعلامي، إلى أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالأمس جمعت بين الإنتاج واتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية من أجل عبر ما نمر به وأن نخرج من الأزمة بشكل أقوى مما كنا عليه.