الإبراشي متوقعا: الحكومة ستتخذ قرارا بمنح المرأة وكبار السن إجازة

أشاد الإعلامي وائل الإبراشي، بخطاب وكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مؤكدا أنها تضمنت مجموعة من الأفكار العملية، التي تُعد في غاية الأهمية، منها المتعلقة بحالات الزحام، التي مازالت مستمرة في عدة مواقع، حيث إن السيسي، تحدث عن كبار السن والمرأة، من حيث منحهما إجازة من العمل، في ظل الوقت الراهن، حتى نقلل من الزحام.

وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة مساء"، على شاشة "التلفزيون المصري": "في تقديري ربما تتخذ الحكومة خطوات غدا، بشأن إعطاء كبار السن والمرأة والمصابون بأمراض إجازة"، موضحًا أن الرئيس، أرسل رسائل طمأنة بشكل واضح وعملي وواقعي لكل المصريين، فيما يتعلق بمواجهة الدولة فيروس كورونا، وما سيجري اتباعه في المستقبل.

وأشار إلى أن الرئيس، ناشد القطاع الخاص بضرورة الحفاظ على العمالة لديه، وأن لا يكون هناك مساس بها أو برواتبها، موضحًا في الوقت ذاته، أن ما يتردد بشأن صيام شهر رمضان والجدل الدائر بشأنه، فإن المؤسسات الدينية رفعت شعار الكلمة للأطباء، وليس العلماء فيما يخص صيام شهر رمضان الكريم الذى أصبح على الأبواب.