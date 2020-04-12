"نيسان" تعلن عن تطبيق تدابير احترازية لمنع انتشار كورونا

أعلنت نيسان، تنفيذ عدد من التدابير لمنع انتشار COVID-19، بما في ذلك المبادئ التوجيهية الوقائية والعمل عن بعد، جاء ذلك وفقا لما نشهر موقع الشركة.

وتماشياً مع الإجراءات التي أعلنتها الحكومة اليابانية في 7 أبريل، ستدخل الإجراءات التالية حيز التنفيذ:

- سيطلب من العاملين في المكتب العمل من المنزل، باستثناء العمل المطلوب في الموقع لاستمرارية العمل. سيتم تقليل عدد الموظفين في الموقع إلى الحد الأدنى.

- وعند العمل في الموقع، يُنصح الموظفين بتجنب النقل العام قدر الإمكان، واتباع الإرشادات الاحترازية التي حددتها الشركة والحفاظ على المسافة الاجتماعية.

- سيستمر كل موقع إنتاج في العمل لتلبية طلب السوق وسيدير ​​عن كثب سلامة وصحة العاملين في المصنع.

- سيوفر وكلاء نيسان في اليابان الدعم اللازم للعملاء لضمان السلامة وراحة البال للعملاء.

- التجار قد يقللون من بعض الأنشطة، إلا أنهم سيضمنون وسائل أخرى لتقديم خدمات الوكيل في الموقع والخدمات اللوجستية للسيارة وقطع الغيار ومراكز اتصال العملاء لتلبية احتياجات العملاء.