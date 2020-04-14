اللواء طيار نبيل فؤاد يحكي عن إسقاطه لطائرة "فانتوم" إسرائيلية

حكى اللواء طيار نبيل فؤاد تفاصيل معركة المنصورة الجوية، خلال لقائه مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع عبر فضائية "dmc".

وقال فؤاد إنه كان موجود في الجو بطائرة "ميج 21" لعمل دوريات لاستكشاف اقتراب أي طائرة معادية، ووجد بعض الطائرات "الفانتوم" القادمة من ناحية البحيرات المرة وتوجه لها على الفور هو وزملائه.

وأوضح فؤاد أنه لاحظ أن الطائرات "الفانتوم" تتخلص من حمولتها من القنابل استعدادا للاشتباك معهم، وقال لإنه نزل تحت الطائرة الإسرائيلية ولم يراه الطيار الإسرائيلي، الذي اعتقد أنه هرب من المطاردة، وحينما حاول الارتفاع أطلق عليه صاروخ واحد فأسقطه، مشيرا إلى أن الطائرة "الفانتوم" يتم اسقطاها بصاروخين وهو اكتفى بصاروخ واحد وأسقطها على الفور.

وأشار إلى أن الطيارين الإسرائيليين كانوا خائفين من عدم إمكانيتهم العودة بسب بعد المسافة لمطار العريش أو "المليز" وأنهم كانوا يحسبوا الوقود وأن ذلك ساعد الطيارين المصريين في إلحاق الهزيمة بهم.