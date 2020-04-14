المفتي يطمئن المواطنين: صلوا التراويح في منازلكم ولكم أجر صلاة المسجد

طمأن الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، المواطنين المنزعجين من عدم أداء صلاة التراويح في المساجد نظرا للإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة المصرية لمجابهة أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وقال: "لا تنزعجوا وصلوا التراويح في بيوتكم فرادى أو مع أسركم".

وأضاف "علام"، خلال حواره في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "mbc مصر"، عبر فيديو "كونفرانس"، أن الالتزام بالقرارات الاحترازية هو عبادة شرعية يثاب الإنسان عليها، والمعذور له أجر صلاة التراويح في المسجد تماما، مستشهدا بقول الله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ".

وأشاد مفتي الجمهورية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكيمة في هذه الظرف الاستثنائي وفق معايير دولية أشاد بها الجميع، موجها في الوقت ذاته برسالة شكر إلى جيش مصر الأبيض من الأطباء والممرضين والطواقم الطبية التي تقدم خدمة صحية عالية المستوى لهذا الشعب، قائلا: "نحن ننحني أمامهم إجلالا، ونقول لهم أنتم أديتم واجبكم على أكمل وجه".