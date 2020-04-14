أديب يستنكر الزحام بالأسواق.. ويطالب بالغلق الكامل أثناء شم النسيم

استنكر الإعلامي عمرو أديب، مشاهد الزحام في الأسواق والمناطق الشعبية وتكدس المواطنين لشراء منتجات رمضان، في ظل الإجراءات التي تتخذها الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وقال: "مش عاوز حد يقولي طب ما فيه ناس لابسه كمامة، طب والله لو لابسين ضفادع بشرية بالزحمة دي الفيروس يجلهم".

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، على شاشة "mbc مصر"، أمس، أن تلك المشاهد والتكدسات فوق أي نظام صحي موجود، "من غير كورونا برضوا ده مش صحي، ده إحنا هنشوف مساخر في شم النسيم"، طالبا من الإدارة المصرية غلق الأسواق والمحالات التجارية يوم الأحد والاثنين القادمين، خوفا من التكدسات.

وتابع: "زي ما بنقفل جمعة وسبت إقفل الأسبوع الجاي حد واثنين، البلد لازم تتعقم، لازم نمنع شم النسيم، هي المستشفيات فاضية من الناس بتوع كورونا والأمراض التانية عشان يروحلها حد بتسمم بسبب الرنجة والفسيخ".