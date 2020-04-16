"سكن وأدوية وإقامة".. مصريون في ألمانيا أنقذوا العالقين: كنا حلقة وصل

تلقت نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، بالأمس، تقريرا من غرفة عمليات الوزارة بأهم جهود المشاركة المجتمعية في إطار مبادرة "خلينا سند لبعض" التي أطلقتها الوزارة؛ بهدف تقديم المساعدة للمصريين العالقين في مختلف دول العالم، من خلال الجاليات والمواطنين المصريين القادرين على دعم أشقائهم العالقين؛ بسبب الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وثمنت مكرم الدور الذي يقوم به المصريون في الخارج لدعم أشقائهم العالقين ضمن المبادرة، فضلا عن الذين تفاعلوا معها على حسابات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، معلنين عن أرقام هواتفهم الخاصة حتى يتواصل بهم العالقون بالدول المقيمين بها، بكل من إسبانيا، وإيطاليا، والكويت، وكوريا الجنوبية، وفرنسا، والمملكة العربية السعودية، والإمارات، وكندا، وأوكرانيا، وسان دييجو بكاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا.

ومن ضمن من شكرتهم وزيرة الهجرة، علاء ثابت، رئيس بيت العائلة المصرية في ألمانيا، إنه في ظل الأوضاع التي تمر بها ألمانيا وفرض الإجراءات الاحترازية المتخذة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، أطلق دعوة لكل المصريين المتواجدين في ألمانيا استجابة لمبادرة وزارة الهجرة، من أجل مساعدة المصريين العالقين في ألمانيا.

وأضاف ثابت لـ"الوطن": "الغرض من عملنا في المبادرة هو مساعدة العالقين في كل أنحاء ألمانيا، فعلى سبيل المثال أنا في برلين، بالإضافة إلى الشباب محمد صلاح وحسين خضر وماجد وجرجس المتواجدين في ولايات أخرى، كنا فريقا متكاملا حاولنا حل مشكلات الطلبة والعالقين المتواجدين هنا".

وتابع: "كنا حلقة وصل مع السفير المصري في ألمانيا الذي نوجه له الشكر ومع الطلبة والعالقين، حيث دشنا جروب للتواصل قمنا بتجميع ما يقرب من 300 مصري لديهم مشكلات، وتركت رقم هاتف، وطلبت من مسؤول في السفارة أن يكون متواجدا على الجروب لرصد وحل المشكلات الخاصة بهم وبالفعل استجاب القنصل حاتم ماجد وكان مرحبا للغاية".

وأوضح أن المساعدة كانت عبارة عن حل المشكلات المتعلقة بالسكن والأدوية والإقامات، ومن كان لديه مشكلات في السكن تم توفير سكن مؤقت له في برلين لحين العودة إلى مصر مرة أخرى.