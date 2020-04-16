استاذ مناعة: تعامل المواطنين بشكل طبيعي سيؤدي إلى نسبة إصابة انفجارية

قال الدكتور عبد الهادي مصباح أستاذ المناعة، إن موجة انتشار فيروس كورونا وصلت مصر متأخرة، وللتغلب عليها لابد من إجراء اختبارات على مستوى واسع وسريع لتوضح الأجسام المضادة، موضحا أن المقصود بالاختبار هو الحصول على عينة لتكشف عن مناعة الجسم من الفيروس، بعد أن أصيب الشخص بالفيروس من قبل.

وأضاف الدكتور عبد الهادي مصباح، خلال مقابلة مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" الذي يذاع على قناة cbc، أنه في الولايات المتحدة الأمريكية تتكالب الولايات على إجراء الاختبارات من أجل الكشف عن الحالات المصابة والتي أصيبت.

وأشار إلى أنه في حالة استمرار المواطنين في التعامل بشكل طبيعي وكأنه لا يوجد هناك وباء أو فيروس، ستكون نسبة الإصابة انفجارية.

وطالب المواطنين باتباع الإجراءات الوقائية السليمة التي تطالب بها الحكومة من أجل التغلب على تلك الأزمة لأن القادم قد لا يكون جيدا.