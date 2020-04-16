دعم مستشفى صدر طنطا بـ 3 أجهزة تنفس تبرع بها رجال أعمال

أعلن الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، عن دعم قسم الرعاية المركزة بمستشفى صدر طنطا بعدد 3 جهاز تنفس غير اختراقي ( باي باب ) ماركة ديفيليبس من قبل رجال الأعمال والشركات الطبية.

وقال الدكتور محمد الششتاوي مدير إدارة الطوارئ بمديرية الصحة بالغربية، إن ذلك يعد تطوير كبير في أداء منظومة الرعايات المركزة بمستشفيات مديرية الصحة. كما وجه الدكتور توفيق المنشاوي مسؤول التطوير المؤسسي بإدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، الشكر والتقدير لكل من قام بمسانده الدولة في الأزمة الراهنة ومواجهة فيروس كورونا المستجد.