عاجل.. البرلمان يتسلم تعديلات جديدة على قانون الطوارئ

تسلم مجلس النواب، اليوم، نسخة من التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن قانون الطوارئ، وتشمل التعديلات على القانون الحق لرئيس الجمهورية في اتخاذ قرارات تمكن السلطة التنفيذية من اتخاذها عند فرض حالة الطوارئ.

وقالت مصادر برلمانية، لـ"الوطن"، إن المجلس سيناقش في جلساته يومي 29 و30 من الشهر الجاري التعديلات المقدمة من الحكومة على قانون الطوارىئ، وفرض حالة الطوارئ الجديدة والتي ستنتهي هذا الشهر.

وتعقد لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، منتصف الأسبوع المقبل، اجتماعا مهما لمناقشة التعديلات المقدمة على قانون الطوارئ، وهي عبارة عن مادة وحيدة تضاف إلى قانون الطوارئ الحالي.

وتخول للسلطة التنفيذية اتخاذ جميع الإجراءات الاستثنائية في ظل مستجدات فيروس كورونا.