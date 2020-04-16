تقرير.. هجوم وحشي لميليشيات الوفاق على صبراتة

نشرت قناة "مداد" السعودية، عبر قناتها على موقع يوتيوب، تقريرًا تليفزيونيًا، عن هجوم وحشي لميليشيات حكومة الوفاق الليبية على مدينة صبراتة.

وكشف المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، تفاصيل الهجوم على مدينة صبراتة، موضحًا أن عناصر من تنظيمي "القاعدة" و"داعش" وهاربين من بنغازي من تنظيم "أنصار الشريعة" شاركوا في الهجوم على مدينة صبراتة غربي البلاد.

وأشار إلى أن هذه التنظيمات الإرهابية عاثت في المناطق التي هاجمتها فسادا؛ حيث أحرقت المنازل والمزارع واختطفت عائلات كاملة واقتادتها إلى مدينة الزاوية بقوة السلاح.

وأكد المسماري، أن الجيش الليبي يخوض حربًا ضد الجيش التركي بكامل قوته البرية والبحرية والجوية والإلكترونية كما تدعم تركيا الميليشيات المرتبطة بحكومة فائز السراج سواء بإرسال مستشارين عسكريين أو جنود أو أسلحة ومرتزقة من سوريا.

وشدد المسماري، على أن الجيش الليبي مستمر في معركته نيابة عن الشعب حتى القضاء على تنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين في طرابلس وإنهاء الوجود التركي في ليبيا.

كما أدانت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا جرائم الوفاق التي تخالف القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان ودعت البعثة الأممية إلى وقف التصعيد فورا والاستجابة للدعوات إلى هدنة إنسانية.