منير أديب: تفكيك خلية الأميرية انتصار كبير لأجهزة الأمن

قال منير أديب الخبير بشؤون الحركات الإسلامية والإرهاب الدولي، إن الأجهزة الأمنية نجحت في تفكيك خلية الأميرية قبل أن تنفذ عددًا من العمليات الإرهابية، كان من شأنها أن تذهب عددًا من أرواح المدنيين أو مؤسسات الدولة أو الاعتداء على أكمنة أو الاعتداء على الكنائس.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "التاسعة"، الذي يعرض عبر "القناة الأولى": "هذا انتصار حقيقي، حيث استطاعت أجهزة الأمن ضرب البنى التحتية للتنظيمات التكفيرية، ونجحت في تفكيك عشرات الخلايا الأخرى، ربما لم يتم الإعلام عنها، ربما لأسباب ترتبط بمعلومات قد تفيد أجهزة الأمن في القبض على أجهزة أخرى".

وأشار إلى أن الدولة المصرية تواجه فيروس كورونا، والإرهاب في نفس الوقت: "أجهزة الأمن نجحت في ضرب الإرهاب، في الجزء الشمالي من سيناء، حيث حاولوا استغلال هذه الجائحة، وهذا يدل على أن أجهزة الأمن نجحت في التعامل مع الإرهاب، وأن الوضع مستقر، حتى لو كان الوضع مستقرا في العالم بأكمله، غير أنه مستقر في مصر".