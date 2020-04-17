منير أديب: أمريكا تقدم دعما ماليا للإخوان من خلال قناة "الشرق"

قال منير أديب الخبير بشؤون الحركات الإسلامية والإرهاب الدولي، إن الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، ما زالت لها مصالح في الشرق الأوسط، حيث استخدمت جماعات العنف والتطرف والتمرد، لتحقيق مصالحها.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "التاسعة"، الذي يعرض عبر "القناة الأولى": "جماعات التمرد مثل المنظمات الحقوقية، وجماعات التطرف نقصد بها الإخوان، وأمريكا دافعت عن الإخوان وتنظيمات أخرى ربما تكون أكثر تطرفًا، للضغط على الأنظمة العربية المستقرة بما فيها النظام المصري".

ولفت، إلى أن أمريكا ما زالت تقدم دعما ماليا لجماعة الإخوان الإرهابية من خلال دعم قناة الشرق: "هذه الأموال تأتي من أمريكا عبر أيمن نور ومن خلاله يقدم الإخوان، وهنا أقول إن أمريكا متورطة في هذا الدعم".