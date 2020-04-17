محافظ القليوبية: توريد أكثر من 43.191 طن قمح منذ بدء الموسم

أعلن عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، عن توريد 43.191 طن قمح تقريبا للشون والصوامع بنطاق المحافظة، وذلك منذ فتح باب التوريد في منتصف الشهر الجاري، مؤكدا ضرورة الالتزام بمعايير وضوابط توريد القمح، بالإضافة إلى سرعة تسليم المزارعين ثمن أقماحهم الموردة في مدة تتراوح ما بين 24-48 يوما.

يأتي ذلك في إطار حرص المحافظ على عدم استلام أقماح أقل من درجة النظافة 22.5 قيراط للحفاظ على جودة الدقيق المنتج والمخصص لإنتاج الخبز المدعمن وذلك حرصا على صحة المواطنين.

وشدد المحافظ على تواجد المندوبين وأعضاء لجنة الاستلام والموازين والكارتة، والتأكد من درجات الرطوبة والنقاوة وضرورة توافر الأجولة الخيش، بالإضافة إلى استلام القمح المطابق للمواصفات القياسية حفاظا على صحة المواطنين.