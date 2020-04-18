اطلبها دليفيري.. أسعار الفسيخ والرنجة في عدد من سلاسل المحلات الشهيرة

في النصف الثاني من شهر أبريل من كل عام، ومع اقتراب موعد شم النسيم، تفترش المحلات والأسواق بالأسماك المملحة، والتي يتهافت المواطنين على شراهئا، فهي تعد الوجبة الرسمية للاحتفال بتلك المناسبة، وفي هذا العام جاءت جائحة فيروس كورونا لتبث في نفوس المواطنين الخوف والقلق من تناول تلك الوجبة.

ونظرا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة المصرية للحد من انتشار فيروس كورونا، تستعرض "الوطن" عددا من الأماكن التي توفر خدمة توصيل الفسيخ والرنجة للمنازل، وأرقام التواصل الخاصة بها وأسعارها، كالتالي:

سلسلة ماركت آل طاحون

الفسيخ: يتراوح سعر كيلو الفسيخ بين 140 و170 جنيها حسب اختلاف الأنواع.

الرنجة: يتراوح سعر كيلو الرنجة بين 55 و80 جنيها.

الملوحة: يتراوح سعر كيلو الملوحة بين 80 و160 جنيها.

وتتيح سلسلة ماركت آل طاحون خدمة التوصيل للمنازل لأي مكان في القاهرة من خلال التواصل على الرقم 01278367066.

سلسلة ماركت فسخاني العائلة

الفسيخ: يصل سعر كيلو الفسيخ بالماركت إلى 180 جنيها.

الملوحة: يصل سعر كيلو الفسيخ بالماركت إلى 160 جنيها.

السردين: يصل سعر كيلو السردين إلى 80 جنيها.

الرنجة: يبلغ سعر كيلو الرنجة 70 جنيها.

برطمان البطارخ: يصل سعر برطمان البطارخ إلى 65 جنيها.

وتوفير سلسلة الماركت خدمة توصيل طلبات الرنجة والفسيخ للمنازل من خلال التواصل على الرقم 01003681449.

سلسلة ماركت شاهين الفسخاني

الفسيخ: يباع سعر كيلو الفسيخ 180 جنيها.

الفسيخ المخلي: يبلغ سعر كيلو الفسيخ المخلي 200 جنيها.

الرنجة: يبلغ سعر كيلو الرنجة 70 جنيها.

الرنجة المخلية: يصل سعر كيلو الرنجة المخلية 85 جنيها.

الملوحة: يبلغ سعر كيلو الملوحة 150 حنيها.

السردين: يصل سعر كيلو السردين 70 جنيها.

وتوفر سلسلة ماركت شاهين الفسخاني خدمة توصيل طلبات الفسيخ والرنجة للمنازل من خلال التواصل على الرقم 01145429647.

سلسلة ماركت فسخاني الحمادي

الفسيخ البلدي: يبلغ سعر كيلو الفسيخ البلدي 100 جنيها.

الرنجة: يبلغ سعر كيلو الرنجة 60 جنيها.

الملوحة المخلية: يبلغ سعر كيلو الملوحة المخلية 180 جنيها.

السردين المخلي: يصل سعر كيلو السردين المخلي إلى 65 جنيها.

وتتيح سلسلة ماركت فسخاني الحمادي خدمة التوصيل للمنازل من خلال التواصل على الرقم 01002238300.

كما وفرت بعض سلاسل الهايبر ماركت الشهيرة خدمة توصية المنتجات والسلع للمنازل، ويمكن من خلالها توصيل طلبات الفسيخ والرنجة، كالتالي:

كارفور

فسيخ فاكيوم: يصل سعر كيلو الفسيخ إلى 109 جنيهات.

فسيخ سوبر: يصل سعر كيلو الفسيخ السوبر إلى 149 جنيها.

رنجة فيلية: يصل سعر كيلو الرنجة الفيلية إلى 124 جنيها.

سردين مملح: يصل سعر كيلو السردين إلي 49 جنيها.

وأتاحت مجموعة سلالسل كارفور خدمات التوصيل للمنازل من خلال الاتصال على الرقم 16061.

أولاد رجب

فسيخ بلدي: يبلغ سعر كيلو الفسيخ البلدي 109 جنيهات.

رنجة سوبر جامبو: يصل سعر كيلو الرنجة إلى 29 جنيها.

رنحة مغلفة: يصل سعر كيلو الرنجة المغلفة إلى 43 جنيها.

سردين فاكيوم: يصل سعر كيلو السردين إلى 44 جنيها.

وأتاحت مجموعة سلاسل أولاد رجب خدمة التوصيل للمنازل من خلال الاتصال على الرقم 19225.