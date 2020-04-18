أستاذ فارماكولوجي بصيدلة القاهرة: الزنك قد يستخدم في مكافحة كورونا

قال الدكتور محمد اليماني أستاذ فارماكولوجي بكلية الصيدلة جامعة القاهرة، إن هناك أبحاث أشارت إلى أهمية عنصر الزنك لعلاج فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وأوضح: "أي فيروس يجب أن يدخل الخلية، ولكي يحدث ذلك، يجب أن ينسخ منه آلاف النسخ، والإنزيم الذي يقوم بذلك قد يمنعه الزنك من القيام بعمله، أي أنه يعمل تكاثر الفيروس، ومن ثم يسمح للجهاز المناعي بالتعامل مع كورونا".

وأضاف أن عنصر الزنك من العناصر التي يحتاجها الجسم يوميا بكميات ضيئلة للغاية، لأنه يقوي المناعة، بالإضافة إلى مساعدة الكثير من إنزيمات الجسم على العمل بشكل طبيعي، كما أنه مهم للخصوبة ونمو الشعر واللتئام الجروح.

وأضاف اليماني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر"، أمس، أن الإنسان البالغ لا يحتاج أكثر من 10 مللي جرامات من الزنك بشكل يومي، موضحا أن اللحوم، والأسماك، والمكسرات، والبقوليات من أهم مصادره.

وتابع: "الأبحاث ما زالت في طور الإجراء، وهناك الكثير من الأدوية التي قد تستخدم لمنع نسخ الفيروس مثل دواء أفيجان، وهي أدوية لم تصمم خصيصا لمواجهة كورونا، لكنها أخترعت لمواجهة فيروسات أخرى".