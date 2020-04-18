وزيرة البيئة: استمرار أعمال تطوير محمية أبو جالوم بجنوب سيناء

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة، استمرار أعمال تطوير محمية أبو جالوم بمحافظة جنوب سيناء، وفق معدلاتها الزمنية، وذلك من خلال مشروع تعزيز نظم تمويل وإدارة المحميات الطبيعية في مصر.

وأوضحت وزيرة البيئة، أن تطوير محمية أبو جالوم يأتي في إطار خطة الوزارة لتطوير المحميات الطبيعية فى مصر، والعمل على إدارتها وفق النظم العالمية، ما يحقق التكامل فى الحفاظ على الموارد الطبيعية، مع تعظيم فرص التنمية الاقتصادية والترفيهية والاجتماعية، وفق مبادئ التنمية المستدامة.

وأشارت إلى أنه جاري الانتهاء من أعمال تمهيد وتسوية المدق الخاص بمسار الزيارة، وذلك بطول 10 كيلومترات، بدءًا من منطقة البلولاجون إلى الرهيبات بمحمية أبوجالوم، إضافة إلى تنفيذ أعمال السقالات والمماشي البحرية فى منطقة البلوهول.