وزير التعليم: سنعلن طرق تقديم الطلاب مشروعات البحث ورقيا 1 مايو المقبل

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، إنه يجب على الطلاب، المطلوب منهم تقديم مشروع البحث من الصف الثالث الابتدائي، حتى الثالث الإعدادي، بذل الجهد ومحاولة أن يشترك مع أصدقائه لتقديم البحث، ويحاول كتابة العناصر، وتفاصيل البحث، حيث إن الوزارة تسعى لتعليمه منهجية معينة، بما يتناسب مع عمره، فطلاب الصف الثالث الابتدائي، ليس مطلوب منهم سوى صفحة أو صفحة ونصف.

وأضاف "شوقي"، خلال تسجيل صوتي بثه على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن هذا الأمر، لا يستدعى كل هذا الجدل على الإطلاق، فالطالب يتخيل نفسه وكأنه في لجنة امتحان " هل مش هيقدر يكتب موضوع تعبير صفحة أو صفحة ونصف، الوزارة مش عاملة بحث لكل مادة ، بل مادة للترم كامل"، مستنكرًا ما يردده البعض، برفض تلك الإجراءات، واصفًا إياهم بأنهم لا يريدون أي تقييمات.

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أن الوزارة، لن تستطيع أن تتأكد من أن الطالب لديه ما يؤهله للنجاح في العام، دون تقديم هذا البحث، وهذا يُعد أبسط محاولة من الدولة، للتخفيف والتسهيل على الطلاب، "الناس بقى اللي بتقول مش عندي كمبيوتر ولا إنترنت ولا تكنولوجيا، أو تمشي ورا كلام الناس اللي تقولها تتحجج بكده، أكتب البحث في ورقة فلوسكاب وقدمه، وإحنا هنقول طرق تقديم ذلك، يوم 1 مايو 2020 ويسلمها ببساطة".

وتابع: "اللي عنده تكنولوجيا هتساعده أكتر وده شيء لطيف، لو عنده ورقة وعنده كتاب وقلم رصاص، يقدر يكتبه، أعمل المشروع بالأدوات المتاحة ليك، إنما بقى الاسئلة الكتير اوي التفصيلية، ملهاش لازمة، حددنا عدد الكلام في المقدمة، وفي عناصر الموضوع وفي المراجع، ده مش قرآن، زادت نقصت كلمتين ثلاثة مش حكاية، القالب اللي حطناه للاهتداء بيه، وليس قرأنا، ولكن لتعليم الطلاب هيكل معين، وجزء من التجربة".