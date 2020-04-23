"العلمية لمكافحة كورونا": وضعنا بروتوكولا علاجيا يتناسب مع المصريين

قال الدكتور حسام حسني أستاذ الأمراض الصدرية، ورئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن اللجنة مكونة من مجموعة من أساتذة الجامعات ومجموعة من وكلاء وزارة الصحة وتشكلت بأمر من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "كل يوم" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة على شاشة "on": "كونا لجنة هدفها الأول كان وضع بروتوكول علاجي يتناسب مع الطبيعة المصرية والمريض المصري لعلاج مرض كورونا، وتشكلنا قبل وصول أي إصابة في مصر لكن تشكلنا بمجرد رجوع المصريين من ووهان".

وتابع أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة شكلت لجنة من أساتذة الجامعات وخيرة أطباء وزارة الصحة، و"بدأنا نجتمع عشان نحط بروتوكول علاجي وكان ساعتها الإصابة أساسها في الصين لكن لم تظهر بقوة في أوروبا وأمريكا وبدأنا نتشارك مع الصين وخبراتها".