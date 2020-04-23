رئيس جامعة المنصورة: نسابق الزمن لافتتاح أكبر مجمع للعناية المركزة

قال الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، إن الجامعة تسابق الزمن للانتهاء من تجهيزات وإعادة هيكلة مركز تقييم العدوى التنفسية الفيروسية، في مبنى النقاهة والحالات الحرجة والذي يتكون من 7 طوابق بطاقة 72 سريرا مزودة بوصلات الأكسجين وأجهزة شفط الهواء تسمح باستخدام أجهزة التنفس الصناعي.

ويحتوي المركز على أحدث جهاز للأشعة المقطعية ليكون مبنى متخصص للعناية المركزة، من أحل استقبال حالات الاشتباه والإصابة بفيروس كورونا المستجد، وستستمر بتجهيزاتها بعد انتهاء الأزمة لخدمة المرضى.

جاء ذلك خلال تفقده اليوم ما جرى إنجازه من تجهيزات لمركز تقييم العدوى التنفسية الفيروسية بمستشفى النقاهة والحالات الحرجة بمستشفى جامعة المنصورة، والذي يتم تجهيزه حاليا بالتبرعات والجهود الذاتية وبمشاركة المجتمع المدني لتشغيل أكبر مجمع للعنايات المركزة.

رافق رئيس الجامعة خلال الزيارة الدكتور محمد حجازي، المدير التنفيذي للمستشفيات والمراكز الطبية، الدكتور الشعراوي كمال مدير عام مستشفى الجامعة الرئيسي، والدكتور خالد الطوخي مدير مستشفى النقاهة والحالات الحرجة، الدكتور وسام فتحي مدير العلاج الاقتصادي، الدكتور محمد الغندور مدير العيادات الخارجية.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن ما جرى إنجازه حاليا بفضل جهود وتبرعات أفراد وهيئات المجتمع المدني وأبناء الدقهلية، والذين سارعوا بالتبرع والمشاركة في دعم تجهيز وحدات العناية الجديدة.

وعبر عن تقديره لجهود كافة القائمين على إنجاز هذا العمل المتميز، لتطوير مستشفى النقاهة ورفع كفاءته.