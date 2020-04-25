صور.. 7 متعافين من كورونا يغادرون الحجر الصحي في كفر الدوار

خرج، 7 متعافين من فيروس كورونا المستجد، من مستشفى الحجر الصحي بكفر الدوار، بعدما تماثلوا للشفاء، وظهرت نتائجهم سلبية، عقب فترة الحجر التي قضوها داخل المستشفى.

وقرر الدكتور ياسر زايد مدير مستشفى الحجر الصحي في كفر الدوار، خروج 7 حالات من مرضى كورونا، بعد ظهور نتائجهم، اليوم، وتحولها من إيجابية إلى سلبية.

ونظم الفريق الطبي بالمستشفى احتفالا محدودا للمتعافين من الفيروس، وأصر مدير المستشفى على مرافقة المتعافين حتى وصولهم إلى بوابة المبنى الطبي بالمستشفى، بعدما قدموا الشكر إلى الفريق الطبي الذي لازمهم طوال فترة مرضهم.