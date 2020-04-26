الديهي: "زمان كنا بنحتفل بتحرير سيناء بالأفلام دلوقتي بالمشروعات"

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الدولة انفقت 600 مليار جنيه لتنمية سيناء، معتبرًا أن هذا خطوة ضمن خطوات تنمية سيناء.

وأضاف الديهي، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، أن اهتمام القيادة والشعب بسيناء، ليس وليد اليوم، وإنما هي في القلب منذ أعماق التاريخ، وكنا نحتفل في الماضي بالأغاني الوطنية والأعمال الدرامية، بينما خلال هذه السنوات، نحتفل بتحرير سيناء بتعميرها، وتغييرها من أرض ارتوت بدماء الشهداء، لأرض تفتح ذراعيها كواحة للأمل والعمل.

وشدد، على أن سيناء أمن قومي مصري بامتياز، مشددًا على أن سيناء خط أحمر، رغم أنف المرجفين، وهي أرض وعرض وأمل وحاضر، ولا يمكن أن ننسى تضحيات الآباء من أجلها، كما أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي.