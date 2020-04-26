حمودة يكشف كواليس ضربه من توفيق الدقن: ده خالي.. نزل عليا بالأقلام

كشف الفنان الشعبي عبدالباسط حمودة، كواليس تلقيه علقة من الفنان الراحل توفيق الدقن، في الشارع أمام المارة، موضحًا أن الدقن كان خاله، شقيق والدته، ولكن كثيرين لا يعرفون هذه المعلومة، وأن سر الخلاف بينهما وسبب الضرب جاء بسبب عيد ميلاد ابنة الفنان الراحل فريد شوقي "رانيا"، مؤكدًا أن هذه الواقعة كانت منذ زمن بعيد جدًا.

وأضاف "حمودة"، خلال حواره في برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، الذي يُعرض على شاشة "القاهرة والناس"، وتقدمه المخرجة إيناس الدغيدي، أن خاله طلب منه أن يأتي ليغني في حفل عيد ميلاد ابنة فريد شوقي، والذي حضره جميع الفنانين مثل عادل إمام وسعيد صالح وغيرهم، فرد عليه حمودة: "ومين هيقبضني"، فعنفه الدقن: "يعني أنا اللي جايبك تقول عاوز قبض".

وأشار الفنان الشعبي، إلى أنه لم يحضر عيد الميلاد ولم يذهب، فالتقى به خاله في الشارع في اليوم التالي للحفل، "قابلني تاني يوم بصيت لاقيت الأقلام نازلة عليا"، وعن رفضه الذهاب: " عاوز فلوس، وبعدين كان عندي شغل، أسيب الشغل يعني".