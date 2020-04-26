الآثار: إلغاء ترخيص فندق سياحي بشرم الشيخ بعد تسريح العمالة

أصدر الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، قرارا بإلغاء ترخيص أحد الفنادق السياحية الكبرى بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، وذلك بسبب قيام إدارة الفندق بتسريح العمالة، وعدم الاستجابة للتعليمات الصادرة بشأن الحفاظ على العمالة الفندقية المدربة، وعدم تسريحها لما له من آثار سلبية عديدة على القطاع السياحي في مصر.

وأكد "العناني" في بيان له على الصفحة الرسمية للوزارة، أن الحفاظ على حقوق العمالة وصحة المواطنين يأتي على رأس أولويات الوزارة.

جدير بالذكر، أن وزارة السياحة والآثار، قد شددت على كافة المنشآت السياحية بالالتزام بالضوابط والشروط المحددة، والتي جاء من أهمها، الالتزام بتشغيل العاملين بحد أقصى 50% من حجم العمالة بالمطعم، وإخضاع أفراد العمالة للكشف الطبي مع قياس درجات الحرارة بصورة يومية طوال شهر رمضان، وتدريب العاملين على مهارات السلامة والتزامهم بارتداء الملابس الواقية من أقنعة وقفازات، والتزامهم بالإجراءات الوقائية لنظافة وتعقيم المطعم، والالتزام بالمواعيد المعمول بها لحظر التجول، وإعداد منطقة انتظار ملائمة خارج المكان، وألا يسمح بتكدس العملاء في ذات الوقت داخل المطعم للطلب والاستلام، وتطبيق معايير التباعد الاجتماعي داخل المطعم أو المنشأة.