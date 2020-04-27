جنوب سيناء تعلن مواعيد وضوابط صرف معاشات شهر مايو

قال زيدان عبد الغفار، مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي بجنوب سيناء، إنه سيتم صرف المعاشات من منافذ صرف التأمينات والبريد، اعتبارًا من يوم السبت الموافق 2 مايو المقبل من ماكينات الصرف الآلي.

وأوضح أن اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، شدد على تطبيق الضوابط، والإجراءات الاحترازية الخاصة بعدم التزاحم لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، خلال صرف المعاشات.

وأكد مدير عام مديرية التضامن، أنه جرى وضع جدول زمني لتنظيم عملية الصرف، ومنع تكدس وازدحام لمواطنين، وجاء كالتالي: أقل من 1000 جنيه يومي السبت والأحد الموافق 2 و3 مايو، أقل من 2000 جنيه يومي الاثنين والثلاثاء الموافق 4 و5 مايو، أقل من 3000 جنيه يومي الأربعاء والخميس الموافق 6 و7 مايو، وزيادة عن 3000 جنيه ابتداءً من السبت الموافق 9 مايو.