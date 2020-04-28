رئيس "النقل العام": نستغل فترات الحظر في أعمال الصيانة

كشف اللواء رزق على، رئيس هيئة النقل العام، أن أوتوبيسات الهيئة تعمل ورديتين يومياً فقط بسبب الظروف الراهنة، مشيراً إلى أن الهيئة تتبع كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف «رزق» لـ«الوطن» أنه تم إلغاء كل الخدمات الليلية فى رمضان بسبب إجراءات الحظر، وتم إلغاء كل رحلات الأوتوبيس النهرى إلى القناطر لمنع التجمعات والاحتفالات والاكتفاء بتحركه من ماسبيرو إلى الجامعة فقط مع تخفيض عدد الركاب بنسبة ٥٠٪.

وأكد أنه يتم تعقيم الأوتوبيسات يومياً قبل انطلاقها للعمل وتوفير كمامات للعاملين وتوزيع وجبات عليهم قبل الإفطار، مشيراً إلى الدفع بأوتوبيسات إضافية على الخطوط التى تشهد كثافة قبل موعد الإفطار وبدء الحظر.. وإلى نص الحوار:

كم عدد ساعات عمل أوتوبيسات النقل العام خلال شهر رمضان؟

- أوتوبيسات الهيئة تنطلق للعمل بشوارع القاهرة الكبرى من السادسة والنصف صباحاً حتى الثامنة مساء، أى قبل ميعاد الحظر بساعة، حتى يتمكن السائقون والمحصلون من العودة إلى منازلهم قبل بدء الحظر تماشياً مع الإجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا.

ما الإجراءات التى تم اتخاذها لضمان سلامة العاملين والسائقين؟

- اتخذنا حزمة من الإجراءات الوقائية، وفق تعليمات رئيس الوزراء ومتابعة اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، تم بموجبها تعقيم الأوتوبيسات يومياً داخل الجراجات قبل انطلاقها للعمل وتعقيم الجراحات، وتوفير كواشف حرارة لمتابعة درجة حرارة العاملين والسائقين باستمرار وتطهير وتعقيم الجراجات والمحطات وتنفيذ الإجراءات اللازمة لحماية كل العاملين فى الهيئة من السائقين والمحصلين والفنيين والمهندسين.

هل يتم توزيع كمامات على السائقين؟

- يتم توزيع كمامات على كل السائقين والمحصلين والعاملين على شبكة الخطوط يومياً وإلزامهم بارتدائها، علاوة على توزيع وجبات إفطار على العاملين والسائقين فى الوردية المسائية.

هل تتابع إجراءات التعقيم يومياً؟

- أقوم بنفسى بمتابعة العمل وتوفير أجهزة التعقيم والرش فى المحطات وجميع الجراجات للعاملين بالأمن الصناعى بصورة يومية، بالإضافة إلى وجود أجهزة كشف الحرارة عن بعد وتوزيعها على جراجات الهيئة للكشف عن حرارة كل من السائق والمحصل قبل الصعود للأوتوبيس لبدء العمل حفاظاً على العاملين بالهيئة ولضمان سلامة وأمن المواطنين المستخدمين لأوتوبيسات النقل العام بشكل يومى.

هل توجد وسائل توعية للعاملين بالهيئة؟

- يتم وضع بعض المنشورات والبانرات التوعوية بالإجراءات الواجب اتخاذها للحماية من الإصابة بالفيروس فى الأوتوبيسات والمحطات.

كيف يتم الحد من التجمعات ومنع ازدحام الأوتوبيسات؟

- لدينا تعليمات مشددة من اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، ومحافظ القاهرة، بزيادة عدد أوتوبيسات هيئة النقل العام على الخطوط ذات الكثافة العالية لتقليل أعداد الركاب فى الأوتوبيسات ومنع التزاحم تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء، ونعمل على الدفع بتعزيز من الأوتوبيسات فى الخطوط ذات الكثافة، خاصة قبل أوقات الإفطار والحظر.

هل تم تخفيض عدد العاملين بالهيئة؟

- تم تخفيض عدد العاملين وفقاً لقرارات الحكومة فى هذا الشأن ومنعاً للتجمعات، أما السائقون والمحصلون، فتم تقسيمهم على ورديتين للعمل يومياً.

هل شهدت الهيئة من قبل تعليق العمل يوماً كاملاً، مثل شم النسيم؟

- لأول مرة فى تاريخ الهيئة يتم تعليق العمل على مدار 24 ساعة.

ضمن الإجراءات الاحترازية التى أقرتها الدولة للحفاظ على المواطنين ومنع أى تجمعات أو احتفالات، وتم استغلال العطلة فى تنفيذ خطة عمل بمشاركة المهندسين والفنيين لإجراء أعمال صيانة على سيارات الهيئة بالجراجات، وأبناء الهيئة كانوا أبطال يوم شم النسيم بالعمل على تحسين أداء الأسطول.

ماذا عن الأوتوبيس النهرى حالياً؟

- تم وقف كل الرحلات للقناطر الخيرية لمنع أى تجمعات أو احتفالات، والأوتوبيس النهرى يعمل فقط من ماسبيرو إلى الجامعة، ويتم تقليص عدد الركاب من 60 راكباً إلى النصف لمنع أى زحام خلال الرحلة التى لا تستغرق سوى 15 دقيقة ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.

هل يتم استغلال أوقات الحظر من قبل الهيئة؟

- الهيئة تستغل هذه الفترة فى إجراء أعمال الصيانة لكافة الأوتوبيسات بعد تقليل عدد الأوتوبيسات العاملة يومياً بسبب قرارات حظر التجول وتقليل ساعات العمل، وأصبحت تبلغ 2000 أوتوبيس يومياً.