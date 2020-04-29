يسرا عن رمضان 2020: أصعب بعد فقدان أمي.. مقدرتش أجمع العيلة

كشفت يسرا، عن أول أيام رمضان حل عليها بعد وفاة والدتها، مشيرة إلى أنه أصعب يوم وأصعب رمضان لأن والدتها هي التي كانت تجمع العائلة، ولم تستطع هي جمعها هذا العام بسبب حالتها النفسية، لكن ابنة خالتها نجحت في جمع عدد من أفراد العائلة في أول أيام الشهر الكريم

وطالبت يسرا، المواطنين خلال لقاءها ببرنامج "أهل مصر"، المذاع على فضائية "SKY NEWS عربية"، الذي يقدمه الإعلامي سمير عمر، بأن "يشبعوا من بعض في قعدات البيت حتى إذا فقدوا أحدهم يكونوا شبعوا منه، وأن ينبسطوا بالبقاء في المنازل، ويستغلوا الوقت في الصلاة والدعاء والتطهر من الداخل حتى لا تضيع فرصة رمضان"، مؤكدة أنها تسعد بالعمل في رمضان.

وتشارك الفنانة يسرا بموسم رمضان الحالي بمسلسل "خيانة عهد" مشاركة حلا شيحة وجومانا مراد وعبير صبري وهنادي مهنا وخالد أنور وخالد سرحان وبيومي فؤاد .