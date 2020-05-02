فانوس البطل بـ250 جنيها.. جمال يجسد الشهيد منسي: حضر معانا رمضان

3 مواسم رمضانية مرت دون العقيد أحمد منسي، الذي استشهد في كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية في 7 يوليو عام 2017م، أثناء التصدي لهجوم مسلح، ويعيش الشعب المصري حالة حنين تجاه منسي لعرض مسلسل "الاختيار" الذي يوثق بطولاته ومواقفه الإنسانية، مما دفع أحد الأشخاص تجسيد منسي على طريقته الخاصة التي برع فيها.

قرر محمد جمال استخدام موهبته التي أحبها، في صناعة فانوس يحمل صورة الشهيد أحمد منسي، لحبه في تخليد ذكري الشهيد، ولتذكير الجميع ببطولاته الكبيرة التي قام بها في سبيل حماية أرض مصر من الإرهاب.

بدأ "محمد"، صناعة الفوانيس منذ 3 سنوات، إلا أنه قرر أن يكون العالم الحالي أن تكون صور الفانوس للشخصيات المصرية الإيجابية، فصنع لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، لمجهوداتهم لحماية مصر والجهود الكبيرة التي يبذلوها، "بس لما شفت مسلسل الاختيار قررت أعمل فانوس لمنسي كنموذج وطني محب لبلده يمكن الاقتداء به في أي مجال".

تعليقات إيجابية كثيرة تلقاها "محمد"، عن صناعته لفانوس الشهيد منسي، حيث تلقى رسائل من مواطنين عبروا فيها عن سعادتهم بذلك العمل، "في عدد كبير من ظباط الجيش ومواطنين طلبوا مني الفانوس ده، وكمان كان بيطلبوا أغاني معينة زي قالوا إية علينا، أو تتر مسلسل الاختيار، وتكلفته 250 جنيها".

تمنى "محمد"، أن تتاح له إمكانية صناعة فانوس بصور كل شهداء الجيش الأبيض، إلا أن الإمكانات المتاحة لم تمكنه من القيام بذلك، "شهداء الجيش الأبيض كتير، والفانوس تكلفته المادية كبيرة، ولو اتيحت لي هعمل لكل الأطباء".

سعادة كبيرة انتابت "محمد" فور أن سمع من مستشارة وزيرة الهجرة أن فانوس الشهيد منسي نال إعجاب زوجة الشهيد، "ونفسي أوديلها الفانوس بنفسي لحد البيت، تعبيرا عن بطولات منسي".