المهرجانات تطرح نسخاً إلكترونية وحفلات عبر "يوتيوب"

على خطى وزارة الثقافة فى طرح إنتاجها الفنى عبر «الإنترنت»، بدأت مبادرات عشرات الفنانين بطرح نسخ من حفلاتهم وإنتاجهم من أفلام روائية ووثائقية، ونسخ افتراضية من المهرجانات وهو الاتجاه الذى طرحه مهرجان «القاهرة للأفلام القصيرة (رؤى)»، فى ضوء قرار الحكومة، بإلغاء مختلف الفعاليات الفنية.

وحوّل المهرجان نسخته، التى كان من المفترض انطلاقها 13 مارس إلكترونياً، حيث عرض جلسات المشاهدة الحية للأفلام إلى «افتراضية» عبر صفحته على «فيس بوك»، مع تعديل موعد انطلاقه إلى 27 من الشهر ذاته. وقال مالك خورى، رئيس المهرجان، إنه قرر -نظراً للظرف الراهن- التعامل مع الأزمة دون إلغاء المهرجان، كون هدفه منذ البداية خلق ثقافة مغايرة، ونشر الأفلام على أوسع نطاق للأشخاص المهتمين بالسينما، وليس الاهتمام بالشكل، مضيفاً: «بالتالى كان القرار أن تصل الأفلام للجمهور بأى وسيلة، حيث انتهت لجنة التحكيم من مشاهدتها وتقييمها، التى ستعلن بعد انتهائه وستسلم الجوائز فى حفل عقب زوال الأزمة».

«رؤى»، لم يكن المهرجان الوحيد الذى بحث عن حلول إلكترونية، فالأمر نفسه نفذه مهرجان «القاهرة للدراما العربية»، وأعلنت الدكتورة عبلة الأسود، رئيس المهرجان، عن طرح استمارة التصويت على الأعمال الدرامية التى ستشارك فى المنافسة لكل بلد عربى إلكترونياً لتتنافس الأعمال المختارة عقب انتهاء أزمة كورونا فى حفل يقام فى معهد العالم العربى فى باريس.

فيما بادر المطرب على الحجار بإقامة حفل أعد له على مدار أسبوع، أعلن عنه بنشر فيديو عبر «فيس بوك»، موضحاً أنه تشاور مع أعضاء الفريق وتقرر إقامة حفل تم بثه بشكل حى، على ألا يتجاوز أعضاء الفريق الموسيقى المشارك الـ6 أفراد لتقليل العدد منعاً لانتشار الفيروس، وطالب «الحجار» جمهوره باختيار الأغانى التى يودون سماعها.

الطريق ذاته، سلكته فرق «مسار إجبارى، تركيبة باند، ديسكو، إحدى فرق موسيقى الأندرجراوند»، حيث أعلنت كل واحدة عن إقامة حفلات على «يوتيوب».