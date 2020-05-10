زكي شان وفرصة تانية.. الخريطة التلفزيونية للقنوات الفضائية اليوم

مع تفشي انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" حول العالم، ودعوة المواطنين إلى البقاء في المنازل حفاظا على سلامتهم تحت شعار "خليك في البيت"، ومنعًا للتجمعات والزحام، تقدم "الوطن" للمتابعين والقراء في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات، خريطة الأفلام العربية والأجنبية والمسلسلات والبرامج الترفيهية المعروضة اليوم، على القنوات الفضائية على النحو التالي:

المسلسلات التليفزيونية

DMC

عرض مسلسل "فلانتينو" الساعة 6:30 مساءً، و"البرنس" الساعة 7:45 مساءً، و"لما كنا صغيرين" الساعة 9:30 مساءً، و"فرصة تانية" الساعة 10:30 مساءً، و"رجالة البيت" الساعة 12 منتصف الليل.

DMC دراما

عرض مسلسل "لما كنا صغيرين" الساعة 6:30 مساءً، و"رجالة البيت" الساعة 8 مساءً و"فرصة تانية" الساعة 9 مساءً، و"فلانتينو" الساعة 10 مساءً، و"البرنس" الساعة 11:30 مساءً.

الحياة

تعرض مسلسل "خيانة عهد" الساعة 6:30 مساءً، ومسلسل "بـ100 وش" الساعة 7:45 مساءً، و"عمر ودياب" الساعة 9 مساءً، و"لما كنا صغيرين" الساعة 10:15 مساءً.

الحياة دراما

تعرض مسلسل "الفتوة" الساعة 6:30 مساءً، و"خيانة عهد" الساعة 7:45 مساءً، و"بـ100 وش" الساعة 9 مساءً، و"عمر ودياب" الساعة 10:30 مساءً، و"لما كنا صغيرين" الساعة 12 منتصف الليل.

MBC مصر

تعرض مسلسل "ونسني" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "اللعبة" الساعة 7:30 مساءً، ومسلسل "سكر زيادة" الساعة 8:30 مساءً، و"2 في الصندوق" الساعة 9:30 مساءً، و"لعبة النسيان" الساعة 10 مساءً.

ON

تعرض مسلسل "عمر ودياب" الساعة 6:30 مساءً، و"رجالة البيت" الساعة 7:45 مساءً، و"الاختيار" الساعة 9 مساءً، و"النهاية" الساعة 10:15 مساءً، و"فرصة تانية" الساعة 11:30 مساءً.

CBC

تعرض مسلسل "رجالة البيت" الساعة 6:30 مساءً، و"ليالينا 80" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "ونحب تاني ليه" الساعة 9:30 مساءً، و"خيانة عهد" الساعة 11 مساءً، و"فرصة تانية" الساعة 12 منتصف الليل.

القاهرة والناس

تعرض مسلسل "حب عمري" الساعة 7:50 مساءً، و"شاهد عيان" الساعة 12 منتصف الليل، و"جمع سالم" الساعة 1 بعد منتصف الليل.

أفلام عربية وأجنبية

روتانا سينما

عرض فيلم "المدمن" الساعة 1 ظهرًا، وفيلم "العذراء والعقرب" الساعة 3 عصرًا، وفيلم "كيمو وأنتيمو" الساعة 5:30 مساءً، والفيلم الكوميدي "زكي شان" الساعة 8 مساءً، وفيلم "ملاكي إسكندرية" الساعة 10 مساءً، و"بدون عنوان" الساعة 12 منتصف الليل.

MBC2

عرض فيلم Kindergarten Cop 2 الساعة 12:30 ظهرًا، وفيلم الدراما 21 الساعة 3 عصرًا، وMoneyball الساعة 5:30 مساءً، وPawn Sacrifice الساعة 8:30 مساءً، وفيلم The Man Who Knew Infinity الساعة 10:30 مساءً، وThe Woman in Black الساعة 12:30 ظهرًا.

البرامج الترفيهية

القاهرة والناس

تعرض برنامج "شيخ الحارة والجريئة" مع إيناس الدغيدي الساعة 10:30 مساءً.

MBC مصر

تعرض برنامج "محدش فاهم حاجة" الساعة 5:30 مساءً، و"رامز مجنون رسمي" الساعة 6:30 مساءً، وبرنامج "إغلب السقا" الساعة 7 مساءً، و"خلي بالك من فيفي" الساعة 9 مساءً.