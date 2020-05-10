رئيس جامعة الزقازيق يتابع حالة المصابين بكورونا في مستشفى الباطنة

تابع د.عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، الحالة الصحية للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد من فريق التمريض والعاملين بالجامعة، والبالغ عددهم 8 حالات، والذين تم عزلهم بمستشفى عناية الباطنة المخصصة لاستقبال العاملين بالجامعة لتلقي الرعاية الصحية والعلاجية اللازمة، وفقاً لبروتوكولات العلاج وإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وقال رئيس الجامعة إن عدد الحالات التي ثبتت إيجابية تحاليلهم المعملية بفيروس كورونا المستجد وتتلقي العلاج بمستشفي العزل بمبنى "عناية الباطنة بأجر" قد بلغ 8 حالات إصابة من فريق التمريض والعاملين بالجامعة، مشدداً علي ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية وتكثيف أعمال التطهير والتعقيم بجميع الأقسام بمستشفيات الجامعة للوقاية من خطر انتشار الفيروس.

وأوضح "شعلان" أن الحالات مستقرة وتتلقى الرعاية الصحية اللازمة، مشيراً إلى أن مستشفى العزل بمبنى عناية الباطنة بأجر والمخصص لاستقبال المصابين بفيروس كورونا المستجد من العاملين بالجامعة قد استقبل حتى الأن 9 حالات إيجابية الإصابة بالفيروس، من بينهم حالة وفاة واحدة.