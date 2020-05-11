بريد الوطن.. أهلاً رمضان.. والله محبة

التهانى القلبية الصادقة إلى كل الإخوة المسلمين بمصر وكل دول العالم والسيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، ورئيس الوزراء د. مصطفى مدبولى، والسادة الوزراء والسيد على عبدالعال رئيس البرلمان والسادة النواب، ووزارة الصحة وقواتنا المسلحة والشرطة والمحافظين ورؤساء المدن والقرى وجميع القيادات. فإن كانت الجائحة الوبائية لفيروس كورونا قد توقف الصلاة بالجوامع وهكذا التراويح وحظر التجول بعد المواعيد التى تراها الدولة، إلا أن الله محبة فهو رحيم بعباده فصومهم وصلواتهم ما دامت من داخل القلب فهى مقبولة لديه، وكل دعاء وتنفيذ قرارات الدولة الاحترازية لتفادى تفشى المرض فأيضاً يرضى عنها الله فى تنفيذها فهى تمنعك من الإصابة وتساعدك فى تسيير حياتك فى أمن وسلامة فالعلم والطب هو من الله وطاعة الحاكم لأن يد الله على قلبه وميز الله الإنسان بالعقل ولم يدعه يكون متواكلاً بل متوكل عليه بطاعة ما هو وارد فى الأديان بالفهم الصحيح.. فهذا العام وإن كان فيروس كورونا يحارب العالم والكل يسعى للتغلب عليه، فمصر قدمت وتقدم نموذجاً فاق كل التوقعات للعالم كله، بالحب تعاونت وشاركت دولاً عدة منها كبرى الدول فى تقديم مساعدات متنوعة وهذه هى أسمى أنواع التعاون والمحبة فى مشاركة الشعوب والأنظمة لإعادة المفهوم الصحيح لحقوق الإنسان، كما قدمت نسيجاً شفافاً لم يحدث له تفرقة أو تمزق لم ينكمش بل شد وتشدد بالإيمان بالله الواحد الأحد والصلاة والصوم وطاعة القرارات أزهر وكنيسة رئيس البلاد ورئيس الوزراء والنواب والصحة والجيش والشرطة وكل الوزراء والمحافظين ورؤساء مدن وقرى كله على جبهة المعركة لأنهم يد واحدة كل فى موقعه يؤدى دوره يطيع القرارات الاحترازية الصادرة له. يا رب ارفع عنا الوباء والضيق حمى الله مصر شعباً وقيادة، كل سنة وأنتم بكل الخير والبركات.

رفعت يونان عزيز - قلوصنا - سمالوط - المنيا

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