نقل 13 مصاب بكورونا بينهم 3 أطفال من السويس لمستشفيات العزل

قامت سيارات هيئة الإسعاف بالسويس بنقل 13 حالة مصابة بفيروس كورونا بينهم 3 أطفال "9 شهور،3 سنوات، 8 سنوات".

وأكد بيان لهيئة الإسعاف بالسويس، أنه تم نقل المصابين بالسيارات والأطقم المخصصة إلى مستشفيات ونزل العزل بمحافظات الإسماعيلية والشرقية وحلوان.

كانت مديرية الصحة بالسويس أعلنت، أن إجمالي عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في المحافظة 57 حالة، تشمل حالتي رأس سدر، وأشارة إلى أن حالات التعافي وصلت إلى 6 حالات شفاء.

وأكدت مديرية الصحة في بيان لها اليوم ، تسجيل حالة وفاة واحدة بسبب الفيروس، ووجود 50 حالة تحت العلاج في مستشفيات الحجر الصحي ودور العزل.

وأكد الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بالسويس، أنه تم تخصيص أماكن للحجر الصحي من بينها فندق المدرسة الفندقية والكشافة البحرية بالسويس.

وأشاد جودة، بجهود الفرق الطبية بمديرية الصحة والمستشفيات من بينها مستشفيات الحميات والصدر داخل المحافظة.